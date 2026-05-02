Trendyol 1. Lig'in son haftasında oynanan Iğdır FK ile Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Iğdır FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Diyarbakır ekibi adını Süper Lig'e yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 'Öncelikle oyuncularıma ve buraya gelen Iğdır taraftarına teşekkür ediyorum. Oyuncularımız iyi bir mücadele etti. Maçtan sonra da herhangi bir farklı düşünceye yer bırakmadı. Bu çok önemliydi. Diğer taraftan da Amedspor'u tebrik ediyoruz. Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Ülkeyi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Başarılı olanı, iyi olanı alkışlayacağız. Dolayısıyla Erokspor ile çekiştiler. Erokspor da kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Bir hafta önce birçok konuşma olmuştu. Biz Iğdır olarak bu tür düşünceler içerisinde olmadığımız için hem takım olarak hem de oyuncularımız olarak gururluyuz. Ama bu arada çıkan takımı tebrik edeceksin. Kim çıkarsa çıksın arkadaşlar, bu bir gerçek. Dolayısıyla Amedspor'a da Süper Lig'de başarılar diliyorum. Diğer konu; tabii insanlar maç üzerinden durum değerlendirmesi yapıyor. Aslında Amedspor takımı bu 5. maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yani bir takım dört beraberlik alıyor, bir de mağlup oluyor. Baktığınızda 5 maçta 8-11 puan kaybetmiş. Aslında belki bu durum çok daha önceden şekillenebilirdi. Dolayısıyla bugün son maça denk geldi. İyi bir heyecan oldu. Futbol olarak da bence iki takımı tebrik etmek lazım. Maç öncesi ve maç içerisinde skor sürekli değişti: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2: Bunu kaldırmak kolay değil. Zaman zaman bazı taşkınlıklar olabilir. Biraz daha objektif bakmak, doğru değerlendirmek lazım. Nihayetinde bundan sonra play-off oynanacak. Bu açıdan fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum; biz Iğdır olarak sahaya çıktık ve mücadelemizi verdik. Sahada oyuncularımız büyük bir özveri gösterdi. Amedspor da attığımız gollere karşılık verdi. İyi bir maç oldu, standartların üstünde bir mücadeleydi. Bundan sonra play-off liginde mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum. Biz de takım olarak sezonun değerlendirmesini yapıp gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz' dedi.

'Bu şampiyonluğu özellikle halkımıza armağan ediyorum'

Zorlu bir süreç sonrası Süper Lige çıktıklarını söyleyen Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, 'Bütün zorluklara rağmen şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu özellikle halkımıza armağan ediyorum. Daha önce görev yapan hocalarımız vardı; Mehmet Altıparmak, Sinan Hoca, Mesut Hoca: Onların da bu şampiyonlukta emeği çok büyük. Kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamda bize destek veren yönetim kurulumuza ve istişare kurulumuza, özellikle Nesih Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize sonsuz destek verdiler. Şu mesajı vermek istiyorum: Bir barış süreci var ve bu süreçte Amedspor Süper Lig'de mücadele edecek. Tüm maçlarını kardeşçe ve dostça oynayacak. Bize destek veren basın emekçilerine, Diyarbakır'dan kilometrelerce yol gelerek yanımızda olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Iğdır'da bizi destekleyen halkımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bölgeden gelen, yüreği bizimle atan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelir' diye konuştu.