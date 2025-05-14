Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanmaya başlanan ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası Afyonkarahisar’da da başladı.

Kampanya çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde stant açıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya ile sahaya inen sağlık personeli, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacak. Bu ölçümler sonucunda VKİ değeri 25’in üzerinde çıkan bireyler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bununla birlikte kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti de sunulacak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturulmasının ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kampanyada, sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarıyla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek uygulamalar da planlanıyor.