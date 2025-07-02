Tekirdağ’da su sıkıntısına karşı alınacak önlemler, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı’nda masaya yatırıldı.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, yaz aylarında artan su tüketimi ve azalan yağışlar sebebiyle içme suyu kaynaklarında yaşanan düşüş değerlendirildi. Kuraklığın etkilerini azaltmak için bir dizi önlem alınırken, 2025 yılı içinde yapılan ve yapılacak çalışmalar da görüşüldü.

Toplantıda, Tekirdağ’ın içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait Yazır Göleti’nden 200 bin metreküp suyun içme ve kullanma suyu olarak TESKİ hatlarına verilmesine karar verildi. Ayrıca TESKİ tarafından kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, içme suyu altyapısının yenilenmesi, peyzaj ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanımının yasaklanması gibi adımların atılması kararlaştırıldı.

2 Temmuz 2025 tarihinden sonra ikinci ürün ekilişlerine izin verilmeyecek. Sulama kooperatifleri ve DSİ, kontrol ve denetim sürecini üstlenecek. Kuraklık, su verimliliği ve tasarrufu konularında hedef kitlelere yönelik en az bir bilgilendirme ya da eğitim çalışması yapılacak.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, tarım dışı alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırarak uzun vadeli kuraklıkla mücadeleyi desteklemesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyeleri katıldı.

Alınan kararların, su verimliliği ve sürdürülebilir kullanım açısından kent genelinde önemli bir etki oluşturması bekleniyor.