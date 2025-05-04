İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şahsın müebbet hapis cezası aldığını ancak 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından saldırıya uğramıştı. İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özel’e saldırıyı gerçekleştiren S.T. (66) adlı şahsın 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli 2 çocuğunu öldürdüğü ve 2 çocuğunu da yaraladığı belirtildi. Bakanlığın paylaşımında, "Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.