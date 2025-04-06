İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çankırı’da incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun bir dizi program için geldiği Çankırı’da ilk durağı Valilik oldu. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar’ı makamında ziyaret eden Karaloğlu, daha sonra Vali Taşolar ve ilgili kurum amirleri ile birlikte sokak hayvanları ile ilgili toplantıya katıldı. Son olarak D100 Karayolu üzerindeki Belören Jandarma Uygulama noktasını ziyaret eden Karaloğlu, bayram tatili dönüşünde seyahat eden sürücülere ‘iyi yolculuklar’ temennisinde bulundu.