Şanlıurfa’da pencerenin demir korkulukları arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Eyüpkent Mahallesi’nde evin penceresinden dışarı çıkmaya çalışan 6 yaşındaki Halil A., demir korkuluklar arasında sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, küçük çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğu demir korkuluklar arasından çıkararak kurtardı. Aile, çocuklarını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.