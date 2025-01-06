Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içinde bebeğin de bulunduğu özel ambulans otomobil ile çarpıştı. Ambulansın ATM’ye çarparak durabildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Kandıra Sapağı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 41 FJ 521 plakalı özel ambulans ile 03 BK 040 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans, ATM’ye çarparak durabildi. Kaza, maddi hasarla atlatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, başka bir ambulansa alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.