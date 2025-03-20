Zonguldak’ta huzurevi sakinleri "O Ses Huzur Zonguldak" yarışmasındaki performanslarıyla adeta gençlere taş çıkarttılar. Huzurevi sakinleri seslendirdikleri eserlerle unutulmaz anlar yaşattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayelerinde düzenlenen "O Ses Huzur Zonguldak" programı BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda, huzurevi sakinlerinin kendilerini tanıttıkları video gösterimi sergilendi.

Programı açılış konuşmasını yapan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Büyüklerimizin emeklerini görebileceğimiz böylesine anlamlı bir etkinlikte burada olmak içinde bulunduğumuz yaşlılar haftasıyla da müsemma ve müstesna olacaktır. Birlikte büyümek, birlikte başarmak, birlikte sevinmek ve birlikte öğrenmek çok kıymetlidir. Mutlu bir aile hayatı dünyada kavuşulmuş cennetten başka bir şey değildir" dedi.

Huzurevi sakinlerinin performanslarını sergiledikleri etkinliğin önemine dikkat çeken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bugün çok güzel bir iş için bir araya geldik. Aile yılı, yaşlılar haftası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve rektörlüğümüzün ‘O Ses Huzur, Ailemiz Geleceğimizdir’ yaşlılarımız arasında ses yarışması düzenlediler. Bizleri bir araya getirdiler. Ben bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler bütün varlığımızı büyüklerimize, yaşlılarımıza borçluyuz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır ne yaptıysak önümüzde büyüklerimiz, onların emekleri, onların yaptıkları ve bizlerin de emekleri onlara eklenerek devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri performanslarını sergiledi. Unutulmaz anlar yaşanan yarışmada jüri üyeleri tarafından yarışmacıların her birine farklı kategorilerde birincilik verildi.

Tüm yarışmacıların yer aldığı koro performansının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmacılar; ödüllerini Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun elinden aldı. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından program sona erdi.