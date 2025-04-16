Konya’nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren tavuk döneri satışı yapan işletmelere yönelik sıkı denetimler başlatıldı.

Son günlerde tavuk döner kaynaklı gıda zehirlenmesi vakalarında ülke genelinde artış yaşanması üzerine Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlileri çalışma başlattı. Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, ilçede döner satışı yapan toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirmeye başladı. Denetimlerde, tavuk dönerin hazırlanması, muhafazası ve sunumu gibi tüm aşamalar detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Özellikle hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, etin uygun sıcaklıkta saklanıp saklanmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri ve genel gıda güvenliği kriterleri titizlikle incelendi. Yürütülen çalışmalara ilişkin olarak yapılan açıklamada, 5996 sayılı kanun çerçevesinde yapılan denetimler esnasında işletmelere dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında hatırlatmalarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği aktarılırken, vatandaşlara da tavuk döner tüketiminde dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Denetimlerin temel amacının güvenilir ve sağlıklı gıda teminini sağlamak olduğu belirtildi. Yetkililer, denetimlerle ilgili herhangi bir tavizin verilmeyeceğini, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını kaydetti.