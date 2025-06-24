Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu , Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ve protokol eşleriyle birlikte Hünerli Eller Kadın Kooperatifi’nde kadınlarla bir araya geldi.

Kooperatif Başkanı Safure Atasoy ve kooperatifte üretim yapan kadınlarla sohbet eden Emine Aydoğdu, kooperatifin yeni hizmet binasını detaylı bir şekilde gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve kadın emeğine duyduğu takdiri dile getirdi.

Erzincan’ın coğrafi işaret tescil belgeli yöresel ürünleri ve kadınların el emeği hazırladığı lezzetlerin titizlikle hazırlandığı üretim alanlarını gezen Emine Aydoğdu ve beraberindeki heyet, kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendiren bu tür girişimlerin önemine dikkat çektiler.

Kadın girişimciliğinin ve yerel üretimin desteklenmesinin toplumun tüm kesimlerine fayda sağladığını belirten Emine Aydoğdu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bu toprakların bereketi, kadının emeğiyle yeniden yeşeriyor. Kadınlarımız hem kültürümüzü yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Onların azmi ve üretkenliği hepimize ilham veriyor. Bizler de kadınlarımızın yanında olmaya, bu kıymetli çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kooperatifin modern ve işlevsel yeni binasının, kadınların daha verimli bir şekilde üretim yapmasına da imkan sağladığını belirten Emine Aydoğdu, Hünerli Eller Kooperatifi’nin hem istihdama katkı sunduğunu hem de Erzincan’ın kültürel mirasını yaşattığını belirtti.

Kadınların ekonomik hayata katılımının aile ekonomisini güçlendirmenin yanı sıra Erzincan ve Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Emine Aydoğdu, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Kadınların girişimcilik ruhunun ve dayanışma gücünün toplumun her alanında fark oluşturduğunu dile getiren Emine Aydoğdu, kooperatifin çalışmalarını sürdürmesi için desteklerinin devam edeceğini belirterek kolaylıklar ve başarılar diledi.