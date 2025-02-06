Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, Hukuk Klinikleri II derslerini amfide kurdukları mahkeme salonunda uygulamalı olarak aldılar.

Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, Hukuk Klinikleri II dersi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Özkan ve Arş. Gör. Öykü Çalışkan Erdemir hocalarının gözetim ve danışmanlığında kurgusal duruşma gerçekleştirdiler.

Kurgusal duruşmalar, avukat rolünde iki ve hâkim rolünde bir öğrenci olmak üzere üçerli gruplar hâlinde dönem boyunca her hafta bir tane olmak üzere yapılmaya devam edecek. Bu sayede öğrencilerin hem usulî hem de maddî hukuka dair teorik bilgilerini kliniksel anlamda pratiğe dökme şansı elde etmeleri amaçlanıyor. Hocaları tarafından verilen farazi dava materyalleri ve deliller üzerine, özel hukuk alanında yazılı yargılama usulünde çalışan davacı ve davalı vekilleri kurgusal duruşma öncesindeki bir hafta boyunca gerçeğe uygun dilekçeler yazmakta ve hâkim ise bilirkişi raporları, keşif raporları, tanık beyanları gibi delilleri incelemekte, en son kurgusal duruşma gününde karar duruşması yapılmakta ve öğrencilerin davaya katkıları değerlendirilmekte ve geliştirilmekte. İlk duruşmayla öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören kurgusal duruşma uygulaması öğrencileri gelecekteki mesleklerine şimdiden hazırlıyor. Hukuk Klinikleri II dersinde bu kapsamda ileride adliye gezileri de planlanmakta ve öğrencileri hukuk sahasına şimdiden aşina hâle getirmek gayesiyle hareket ediliyor.