Honaz Belediyesi ilçe genelinde yaşayan her bireyin sağlıklı yaşamı ve gelişimine büyük önem vererek çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Sağlık Merkezine gelen vatandaşların sayısını aktaran Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Bugüne kadar 2236’sı kadın 1924’ü erkek olmak üzere toplamda 4160 vatandaşımız ücretsiz tedavi edildi. 840 vatandaşımız da ücretsiz diyetisyen danışmanlık hizmeti aldı” dedi.

20 Temmuz 2022’de hizmete açılan Honaz Sağlık Yaşam Merkezi ilçe genelinde yaşayan her bireyin sağlıklı yaşamı ve gelişimine büyük önem vererek çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise sosyal medyada paylaşarak Sağlıklı Yaşam Merkezine bugüne kadar tedavi gören vatandaşlar verilerini paylaştı. Bugüne kadar Honaz Sağlık Merkezi 2 bin 236’sı kadın bin 924’ü erkek olmak üzere toplamda 4 bin 160 vatandaş ücretsiz tedavi edildiği belirtildi. Ayrıca 840 vatandaş ise ücretsiz diyetisyen danışmanlık hizmeti alındığı açıklandı.

Ücretsiz servisler ile vatandaşları evlerinden alıp tekrar evlerine bırakarak tedavileri düzenli olarak sağladıklarını ve vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “20 Temmuz 2022’de hizmete açtığımız Sağlıklı Yaşam Merkezimize bugüne kadar 2236’sı kadın 1924’ü erkek olmak üzere toplamda 4160 vatandaşımız ücretsiz tedavi edildi. 840 vatandaşımız da ücretsiz diyetisyen danışmanlık hizmeti aldı. Ücretsiz servislerimiz ile evlerinden alıp tekrar evlerine bırakarak tedavilerini düzenli olarak sağladığımız vatandaşlarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.