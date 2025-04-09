İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi, Hollanda’daki kardeş okulu Dendron Koleji’nden gelen heyeti ağırlıyor. Ziyaret kapsamında 7 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan 9 kişilik Hollandalı grup, bir hafta boyunca ilçede çeşitli etkinliklere katılacak.

Program kapsamında Çeşme Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seramik atölyesi çalışmasına katılan öğrenciler, Türk akranlarıyla birlikte el sanatları deneyimi yaşadı. Atölye çalışması, kültürel paylaşımın ve sanatsal etkileşimin önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

Ziyaret süresince Hollandalı öğrenciler, Türk öğrencilerin evlerinde misafir edilerek günlük yaşam kültürünü doğrudan deneyimleme şansı bulacak. Bu uygulama ile öğrencilerin karşılıklı anlayış, hoşgörü, kültürel farkındalık ve yabancı dil becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kardeş okul projesiyle, söz konusu kültürel değişim programlarının öğrencilere uluslararası bir bakış açısı kazandırması ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunması hedefleniyor. Programın, iki okul arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve gelecekte benzer projelere zemin hazırlaması bekleniyor.