Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kozluyazı Mahallesi’nde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Yılmaz, "Bu hikâyeye başlamadan bir söz vermiştik. Şehitkamil’de herkes mutlu olacak diye. Günlük dedikodular ve iftiralara kulak asmadan Şehitkamil halkı için gecemizi gündüz etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil halkının sorun ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki akşam Kozluyazı Mahallesi’ni ziyaret eden Yılmaz, bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"Sorunlar tarih olacak"

Yılmaz, Kozluyazı’da sürpriz bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Yılmaz, bölgenin ihtiyaçlarını bizzat vatandaşlardan dinledi. Bölgede planlanan projeleri anlatan Yılmaz, "Şehitkamil’imizin her bir mahallesi bizim için çok kıymetli. Geriden kalan 1 yıllık görev süremizde birçok sorunu ortadan kaldırdık. Yeni arazi yolları, içme suyu sorunlarını tarihe karıştırmakta kararlıyız" dedi.

"Dedikodu ve iftiralara takılmayacağız"

Şehitkamil halkına hizmet etmek için kaybedecekleri 1 saniyesi bile olmadığını söyleyen Yılmaz, "2024’te bir hayal ile çıktığımız yolda yeni bir hikaye yazıyoruz. Bizim için aslolan Şehitkamil halkıdır. Hizmet yolculuğumuz tüm Şehitkamil halkı mutlu olana dek sürecek. Günlük dedikodu ve iftiralara aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Şehitkamil için planladığımız projeleri inşallah yakın zamanda hayata geçirmeye başlayacağız" diye konuştu.