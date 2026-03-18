İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü ile Şehitlerimizi Anma etkinlikleri kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Tarih ve Edebiyat Topluluğu tarafından 'Bir Milletin Kahramanlığı, Çanakkale'den İstiklal Marşı'na' temalı konferans programı düzenlendi.

Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından 'Bir Ruhun Doğuşu Çanakkale ve İstiklal Marşı' adlı belgeselin gösterimi ile HKÜ Cine Amfi'de başlayan programa; davetli konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları katıldı.

Çanakkale Zaferi'nin hem bir askeri başarı ve hem de bir varoluş mücadelesi olduğuna dikkat çekerek, bu mücadelenin ardındaki ruhu anlamanın önemine vurgu yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, 'Bugün burada, 111 yıl önce verilen uzun bir mücadelenin, bir kahramanlık destanının izlerini konuşuyoruz. Bu topraklarda yoklukla, imkânsızlıkla ama büyük bir inançla verilen bir mücadele var. Fedakârlık ve cesaret ile sarsılmaz bir duruşun sergilendiği bu mücadele sadece geçmişte kalmış bir hatıra değil; her türlü düşmana ve zorluğa karşı ayakta kalabilme iradesidir. Çanakkale'ye gittiğinizde sadece bir savaş alanı görmezsiniz. Aynı zamanda yokluk içinde verilen büyük bir mücadeleyi, hastalıkları, fedakârlıkları ve insanüstü bir direnci görürsünüz' ifadelerini kullandı.

'Çanakkale geçilmez sözü milletimizin karakteridir'

Toplumsal bilincin ve emanete sahip çıkmanın bir görev olduğunu belirten Rektör V. Küçükerdoğan, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün Türk milletinin karakterini yansıttığını ifade ederek, 'Bu kıymetli mirası korumak ve gelecek nesillere aynı sorumlulukla aktarmak hepimizin görevidir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum' dedi.

Program kapsamında 'Bir Milletin Kahramanlığı: Çanakkale'den İstiklal Marşı'na' konulu sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları, Çanakkale ruhunun İstiklal Marşı'nda vücut bulan milli bilinçle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde milletin bağımsızlık iradesinin ve inancının güçlü bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

Soğukömeroğulları, sunumunda İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri, İstiklal Marşı yazılırken gerçekleşen olayları ve Çanakkale Deniz Zaferi ilgili önemli tespitlerini paylaştı.

Programın sonunda, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan tarafından günün anısına Prof. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları'na ağaç dikim sertifikası takdim edildi.