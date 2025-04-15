Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde ’Aile Yılı’ kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla, HKÜ Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Eylem Planı’nın hazırlanması amacıyla, HKÜ ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, KADMER Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özgüner, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmasında üniversitelerin sadece akademik bilgi üretmekle kalmaması, toplumsal sorunlara çözüm geliştiren merkezler olarak da görev üstlenmesi gerektiğini vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, toplumun sürdürülebilirliği ve refahı için hayati öneme sahiptir. 2025 yılının ’Aile Yılı’ ilan edilmesi, ülke genelinde farkındalık ve duyarlılık oluşturulması açısından çok önemli bir fırsattır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bizler, sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür stratejik çalışmalara öncülük etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bu bakış açısıyla üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren KADMER, bugüne kadar kadınların güçlendirilmesi, aile yapısının desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması adına birçok başarılı projeye imza atmıştır. KADMER’in bu çalıştayda da aktif bir rol alması, bilimsel bilgiyle sahadaki tecrübeyi bir araya getirme noktasında önemli bir örnektir. Çalıştayın, Gaziantep’e özel, uygulanabilir ve etkili bir İl Eylem Planı’nın oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Aile konusu, bizim için çok özel ve üzerinde titizlikle durduğumuz bir mesele. Aynı zamanda herkesin de önem vermesi gereken bir alan. 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikler büyük anlam taşıyor. Aslında biz, Gaziantep olarak geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizin ortak kararıyla 2024 yılını ’Gaziantep Aile Yılı’ ilan etmiş ve bu çerçevede pek çok etkinlik düzenlemiştik. Bugün burada düzenlenen çalıştay da bu sürecin çok değerli bir parçası. Çalıştaydan çıkacak raporların, bize güçlü bir yol haritası sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise, "2025 yılının ’Aile Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte, aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların kapsamını ilimizde de hep birlikte arttırıldığını belirterek örnekler vermiştir" diye konuştu.

Çalıştayda, "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması", "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması", "Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi", "Aileye Duyarlı Çevre Politikaları ile Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması", "Aile Değerlerinin Korunması ve Güçlendirilmesi" konularında Vizyon Belgesi’nde belirlenen beş stratejik amaç çerçevesinde yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Gaziantep ili özelinde mevcut durum analizleri yapıldı ve karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek, çözüm önerileri ve hedeflere yönelik yapılabilecek faaliyetler konuşuldu.