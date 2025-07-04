Isparta Belediyesi’nin Yaz Akşamı Sineması etkinliği Hızırbey Mahallesi’nde başladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Anadolu Kartalları filmini, alanı dolduran vatandaşlarla birlikte izledi. Vatandaşlar ve çocuklar yıldızlar altında açık alanda sinema keyfi yaşadı.

Isparta Belediyesi, yaz mevsiminin coşkusunu tüm şehre yaymak ve vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatmak amacıyla mahalle mahalle gezici etkinlikler düzenliyor. ‘Yaz Akşamı Sineması’ ve ‘Mahallemde Eğlence Var’ adı altında gerçekleştirilen etkinliklerle mahallelerde vatandaşlar Türk filmleri, müzik ve eğlence dolu programlarla buluşuyor.

Yaz Akşamı Sineması etkinliği ilk olarak Hızırbey Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde çocuklar için oyun parkı kuruldu, çocuklar ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Çocuklar kendilerine yönelik etkinlik alanında hoşça vakit geçirdi.

Hızırbey Mahallesi Kulepark’ta gerçekleştirilen etkinliğe mahallede ikamet eden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Açık havada, yıldızlar altında dev ekranda sinema keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar, alana akın etti. Kimisi sandalye ve masalarıyla alana gelirken, kimisi de çimler üzerinde sinema keyfi yaşadı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de alanda Anadolu Kartalları filmini vatandaşlarla birlikte izledi.

Hızırbey Mahallesi Muhtarı Murat Dingil, sinema etkinliğinin ilk olarak Hızırbey Mahallesi’nden başladığını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Muhtar Murat Dingil, "Alan çok kalabalık, çok ilgi var. Güzel bir projeyle şehrimizin her mahallesinde bu etkinliklerin yapılması bizi çok mutlu ediyor. Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Vatandaşlar da etkinliğin kendileri ve çocuklar için çok eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Çok güzel düşünülmüş. Çocuklar için de güzel düşünülmüş. Açık havada mükemmel etkinlik oluyor. Etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundular.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaz akşamları programının ilk etkinliğini Hızırbey Mahallesi’nden başlattıklarını, diğer mahallelerde de programlar düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu yaz akşamlarını eğlenceli geçireceğiz inşallah. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.