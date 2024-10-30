Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım, atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Nihai zafer bizim olacak” dedi.

Naim Kasım, Hizbullah’ın yeni lideri olarak atanmasının ardından ilk kez konuştu. Kasım, “Nihai zafer bizim olacak” ifadelerini kullandı. Kasım, İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski lider Hasan Nasrallah’ın kendisi için bir kardeş gibi olduğunu ve yine İsrail saldırısında öldürülen Haşim Safiyuddin’in Nasrallah’ın çok güvendiği bir adam olduğunu ifade etti. Yahya Sinwar’ı “kahramanlığın, Filistin direnişinin ve dünyanın özgür insanlarının simgesi” olarak tanımlayan Kasım, kendi liderliği altında Nasrallah’ın çalışmalarını sürdüreceğine ve aynı siyasi yolu izlerken İsrail’le savaşmaya devam edeceğine dair söz verdi.

“Tüm bölge için İsrail tehdidine karşı Gazze’yi savunacağız”

Kasım, “Gazze’ye yardım etmek bizim görevimizdir ve tüm bölge için İsrail tehdidine karşı Gazze’yi savunacağız” ifadelerini kullandı. Daha önce İsrail’i Lübnan topraklarından çıkaran şeyin uluslararası kararlar olmadığını vurgulayan Kasım, Hizbullah, ordu ve Lübnan halkının İsrail’i Lübnan topraklarından çıkaranlar olduğunu belirtti.

“Bölgede büyük bir projeyle karşı karşıyayız”

İsrail’in karadan, denizden ve havadan Hizbullah’a karşı binlerce saldırı gerçekleştirdiğini belirten Kasım, “Kimse onların yasalara bağlı olduğunu ve bizim onları saldırıya teşvik ettiğimizi söyleyemez. İsrailliler Lübnan topraklarında yerleşim yerleri inşa etmeyi planlıyor, ancak biz onları geri püskürtebilecek güçteyiz. Kimse bizim adımıza savaşmıyor ve biz de kimsenin adına savaşmıyoruz. Bizim hedefimiz vatanımızı korumak ve ülkemizi savunmaktır. İran bizi destekliyor ama bizden talepte bulunmuyor. Eğer başka bir Arap ya da İslam ülkesi İsrail’e karşı bizi desteklemek isterse bunu memnuniyetle karşılarız. Bölgede büyük bir projeyle karşı karşıyayız, bu da Lübnan ve Gazze ile sınırlı olmayan, direnişe karşı küresel bir savaş” dedi.