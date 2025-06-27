Türkiye ve Çorum’un tanıtımı amacıyla yaklaşık 8 aydır Güney Kore’de sergilenen, Hitit Medeniyeti’ne ait 212 paha biçilmez arkeolojik eser, özel bir çalışmayla Çorum’a geri getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Valiliği işbirliğinde, Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından olan Hititlere ait eserlerin uluslararası tanıtımı amacıyla düzenlenen "Hititler" sergisi sona erdi. Çorum, Alacahöyük ve Boğazköy Müzelerinden seçilen 212 adet eşsiz arkeolojik eser, 7 Ekim 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında Güney Kore’nin Gimhae Ulusal Müzesi ve başkent Seul’deki Baekje Müzesi’nde binlerce sanatseverin ve tarih meraklısının ziyaretine sunuldu. Serginin sona ermesinin ardından eserlerin Türkiye’ye dönüş süreci başladı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar ve Boğazköy Müzesi Hititoloğu Özgür Meriç’in refakatinde, eserler büyük bir titizlikle paketlenerek önce uçakla İstanbul’a, ardından da karayoluyla ve polis eskortu eşliğinde 19 Haziran’da Çorum’a ulaştırıldı. 19-24 Haziran tarihleri arasında Kore’den gelen uzmanlar ile Çorum ve Boğazköy Müzesi uzmanlarından oluşan bir heyet, eserleri tek tek kontrol ederek teslim aldı. Yapılan kontrollerin ardından paha biçilmez eserler, ait oldukları müzelerdeki depo ve vitrinlerdeki yerlerine yeniden yerleştirildi. Çalışmalarını tamamlayan Güney Koreli müze uzmanları ise 25 Haziran’da Çorum’dan ayrılarak ülkelerine döndü.19-24 Haziran tarihleri arasında Kore’den gelen uzmanlar ile Çorum ve Boğazköy Müzesi uzmanlarından oluşan bir heyet, eserleri tek tek kontrol ederek teslim aldı. Yapılan kontrollerin ardından paha biçilmez eserler, ait oldukları müzelerdeki depo ve vitrinlerdeki yerlerine yeniden yerleştirildi. Çalışmalarını tamamlayan Güney Koreli müze uzmanları ise 25 Haziran’da Çorum’dan ayrılarak ülkelerine döndü.İki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan sergi, Hititlerin ve Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağladı.