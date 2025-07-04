Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yem bitkisi ekili alanda çıkan yangından 7 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bağlaryanı mevkiinde yem bitkisi ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Emet ve Hisarcık ilçe belediyelerinden itfaiye ekipleri, orman ve sağlık personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında 6 dekar yem bitkisi ekili alan ile 1 dekar zirai alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.