Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde çıkan zirai alan yangını kontrol altına alındı.

Pınarcıkkırı mevkiinde makilik ve zeytinlik alanlarda başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan 20 arazöz 6 su ikmal aracı 4 dozer, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.