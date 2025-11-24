Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit olan ve vefat eden öğretmenlerin anısına mevlit programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii’nde yatsı namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, ardından Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Düzenlenen mevlide Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti bir kez daha vurgulandı.

Mevlit programı sonrası cami cemaatine kek ve meyve suyu ikram edildi.