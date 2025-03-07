Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda 3 ve 4.’ncü sınıf öğrencilerine bilinçli teknoloji kullanımına yönelik bilgilendirme semineri verildiği bildirildi.

Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Öğretmeni Yunus Emre Demir tarafından 3 ve 4.’ncü sınıflarda eğitim gören 83 öğrenciye yönelik düzenlenen eğitim çerçevesinde öğrencilere, teknolojinin günlük hayattaki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde bilgi verildi. Ayrıca teknoloji kullanımının kontrollü ve bilinçli bir şekilde yapılmasının önemi vurgulandı.