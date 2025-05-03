Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda, "I. Kalite Meslektaş Paylaşımları Etkinliği" çerçevesinde yaygınlaştırma faaliyeti toplantısı düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar başkanlığında tüm akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yükseköğretimde kalite süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Toplantıda, akreditasyon süreçlerinin önemi, dış paydaş katılımının eğitim-öğretim kalitesine katkısı ve sürekli iyileştirme odaklı kurumsal gelişim hedefleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Özellikle, programların akreditasyon sürecinde geriye dönük beş yılının değerlendirildiği ve bu sürecin eksikliklerin görülmesi açısından büyük bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, Bologna Ders Bilgi Paketlerinin güncel tutulması, bölüm kurul toplantılarının düzenli gerçekleştirilmesi, mezunlarla iletişimin sürdürülmesi, dış paydaşlarla görüşmelerin yapılması ve sektör temsilcileriyle öğrencilere yönelik seminerlerin düzenlenmesi gibi uygulamaların önemi üzerinde duruldu.

Önümüzdeki dönem için müfredatlarda teknoloji, dijital araçlar ve siber güvenlik gibi alanlarda dersler eklenmesi planlanırken, seçmeli ders sayısının artırılması ve ders içeriklerinin güncellenmesi de gündeme alındı. Öğretim elemanlarının öğrencilere ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla danışmanlık saatleri belirlemesi ve iletişim bilgilerini paylaşması gerektiği ifade edildi.

Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, kalite kültürünün kurumsallaşması, öğrencilerin nitelikli eğitim alması ve mezunların iş gücü piyasasında daha etkin yer edinmeleri adına bu tür faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplantının, yüksekokulun kalite odaklı vizyonunu pekiştirirken, katılımcıların ortak akılla hareket ederek sürdürülebilir gelişime katkı sağlaması açısından oldukça verimli geçtiği belirtildi.