Eskişehir’de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işletmeden piyasa değeri 45 bin lira olan sanayi tipi kombinin çalınması olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Meydana gelen işyerinden hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma yapan ekipler, şüpheli 5 şahsın kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan arama sonucu, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet elektrikli scooter, 1 adet kaynak makinesi ve 2 adet motorlu testere ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ağapınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.