Gaziantep’te hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş cezayla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA