İstanbul Arnavutköy’de ayakkabı çalmak için bir apartmana giren 2 hırsız, apartman dairelerini dolaştığı esnada denk geldikleri pahalı bir ayakkabıyı görünce birbirlerine “çak” yaparak sevindi. Hırsızların sevinci apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de gerçekleşti. Bir apartmana hırsızlık için giren 2 şahıs apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları incelediği esnada gördükleri pahalı ayakkabı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek birbirlerine “çak” yaptı. Hırsızların sevinci güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, pahalı ayakkabıyı gördükten sonra bir müddet sevinen hırsızların daha sonrasında ayakkabıyı kıyafetlerinin içine saklayarak çaldığı görüldü.