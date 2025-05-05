Antalya’nın Alanya ilçesinde, sahilden olta atan bir kişinin tutup kovaya attığı balıkları habersizce alıp karnını doyuran karga izleyenleri güldürdü. Balık tutan Fatih Kargı: "Yakaladığım balıkları su dolu kovaya bırakıyordum ama balık artmıyordu" dedi.

Dün öğle saatlerinde Alanya’nın Kestel Mahallesi sahilinde ilginç bir olay yaşandı. Hobi olarak sahilde balık tutmaya giden Fatih Kargı, tuttuğu balıkları kovaya bıraktıktan sonra oltasını denize atarak balık tutmaya devam etti. Ancak Kargı, bir süre sonra kovada balıkların olmadığını görünce oldukça şaşırdı. Bir süre sonra ise karganın balıkları yediğini fark etti. Kargı, sosyal medyaya attığı video ile çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Fatih Kargı ‘’ Eşimle beraber Alanya’da deniz sezonunu açtık. Ben balık tutmaya başladım. Yakaladığım balıkları su dolu kovaya bırakıyordum. Yakaladığım balıklarda bir artış yoktu. Öğrendim ki benim yakaladığım balıkları karga gelip gelip götürüyormuş’’ dedi.