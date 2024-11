Double Tree By Hilton Van Oteli tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen gecede öğretmenler gönüllerince eğlendi.

Double Tree By Hilton Van Oteli tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen programda öğretmenler, Samy Ertan’ın şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşadı. Gece ile ilgili açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Oteli Satış Ekibi Helin Demir ve Menekşe Ereli, öğretmenleri yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaştırmak ve güzel bir gece geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir gece düzenlediklerini ifade ederek, “Geleceğin inşasında en önemli rolü üstlenmiş olan öğretmenler, yurdun her köşesinde geleceğin çocuklarını yetiştiriyorlar. Biz de bu yolda tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, hayatlarında sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz” dedi.

Öğretmenler ise kendileri için düzenlenen gecede güzel vakit geçirdiklerini belirterek, tüm meslektaşlarının gününü kutladıklarını söylediler.