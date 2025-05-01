Van’da DEM Parti’li belediyeler tarafından işten çıkarılan ve 364 gündür eylem yapan işçiler, 1 Mayıs Bayramı’nı buruk kutladı.

İpekyolu Belediyesi önünde kurulan çadırda 364 gündür işlerine geri dönmek için mücadele veren işçiler, Hak-İş Van İl Başkanlığı öncülüğünde 1 Mayıs’ı kutladı. Burada kısa bir yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkan Yardımcısı Metin Yüksel Sevinç, geçen yıl işçi bayramından bir gün sonra DEM Parti’li belediyeler tarafından yüzlerce işçinin haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını hatırlatarak, "İpekyolu Belediyesi başta olmak üzere akabinde Van Büyükşehir Belediyesi, VASKİ, Tuşba ve Gevaş belediyelerinde haksız ve hukuksuz yere işten, emeğinden, aşından edinilen işçilerimiz oldu. Bizler Hak-İş Sendikası olarak 364 gündür burada eylem çadırımızı kurmuşuz. Bu eylem çadırımız süresizdir. Emekçi ve işçilerimiz emeklerinin başına dönene kadar, sendika olarak işçilerimizle beraberiz. Bu konuları yargı sürecine taşıdık ve Allah’a şükür 300’ün üzerinde dosyamız mahkemeyi kazandı. Tabi işçileri hukuksuz yere işten çıkaranlar bu süreci engelleyebilmek için bütün kötü yolları denediler ama bütün bu zorluklara rağmen bizler işe iade davalarını kazanıyoruz. En büyük hedefimiz, bütün işçi arkadaşlarımız işlerine dönene kadar burada mücadelemiz devam edecektir" dedi.

İşine dönmek için 364 gündür mücadele verdiklerini belirten Arzu Yılmaz isimli vatandaş ise bu mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Biz 364 gündür hala buradayız. Hala ekmeğimizi ve aşımızı istiyoruz. İnşallah sesimizi artık herkes duyar ve arkadaşlarımızla beraber tez günde işlerimize geri döneriz. Bizim tek isteğimiz; ekmeğimizi, işimizi geri istiyoruz. Bizim mücadelemiz bu. Çok sıkıntılar yaşadık. Çok sıkıntılar içindeyiz, umarım büyüklerimiz sesimizi duyar. Aramızda birçok kişiye icra geldi. Eşi intihar eden oldu, çocuklarını kaybedenler oldu, boşananlar oldu, sıkıntı yaşayanlar oldu. Biz bunları hak etmedik. Biz en ağır bedelleri ödedik. Burada bulunduğumuz süre içerisinde Hak- İş Sendikası, yönetimi her konuda yanımızda oldu. Yine AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kusan hep yanımızda oldu. Ben kendilerine teşekkür ederim. Artık milletvekillerimiz de yanımızda olsun, sesimiz duysunlar. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Bizler bayrağını, vatanını seven insanlarız. Sadece işimizi istiyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkililer sesimizi duysun artık. Bir yıldır buradayız ve biz yorulduk artık" ifadelerini kullandı.