Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Hilalkent 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu, 13-14 Mayıs tarihleri arasında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na ev sahipliği yaptı.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen fuara, Yakutiye Kaymakamı, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Bünyamin Şimşek, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin okulda aralıksız sürdüğünü ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayarak, fuara katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğin açılışı ise oldukça dikkat çekiciydi. Fen Bilimleri Öğretmeni ve Bilim Fuarı Yürütücüsü Halil Baysal tarafından sıvı azot ve renkli toplarla gerçekleştirilen patlamalı gösteri, konuklardan büyük alkış aldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen fuarda, 20 proje ile birlikte 5 bilimsel deney sergilendi. Projeler, onları hazırlayan öğrenciler tarafından konuklara birebir tanıtıldı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından fuarı başarıyla tamamladıklarını belirten Halil Baysal, öğrencilerin bilimsel düşünce becerilerini geliştirmeyi ve onların ufkunu açmayı amaçladıklarını ifade etti. Baysal, projelerde görev alan tüm öğrencilere de teşekkür etti.

Ziyaretçiler, sergilenen projelere ve deneylere büyük ilgi gösterirken, öğrencilerin özverili çalışmaları takdir topladı. Hilalkent 125. Yıl İmam Hatip Ortaokulu’nun düzenlediği bu anlamlı bilim fuarı, hem öğrenciler hem de katılımcılar için unutulmaz bir deneyim oldu.