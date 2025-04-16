Gürsu Belediyesi, sadece bir yıl içerisinde vaat edilen 28 projeden 9’unu yerine getirirken, 5 farklı projeyi de vatandaşların hizmetine sundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, üç dönemdir görev yaptığı ve üçüncü dönemin ilk yılını değerlendirdiği toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Işık, sadece bir yıl içinde vaat ettikleri 28 projenin 9 tanesinin bitirildiğini açıklarken, vaat dışında 5 projeyi de başarı ile tamamladıklarının söyledi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde, seçim günü ve seçimden hemen sonra aralıksız çalıştıklarını belirterek vaat edilen projelerin sadece bir senede yüzde 32’sinin tamamlandığını açıkladı. Başkan Mustafa Işık, "Bu dönem odak projelerimizi tarım, çevre, kent estetiği ve sosyal belediyecilik, teknolojik projeler olacak. Özellikle tarım konusunda bizlere yakışan hibe ve proje belediyeciliği ile üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Işık’ın özellikle üzerinde durduğu Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi GÜRTAM projesinde bir yıl içinde beş ayrı proje başlığında Gürsu Belediyesi, toplam 680 bin euroluk hibe almaya hak kazandı. İlçedeki kooperatiflerle dirsek temasında çalıştıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ağaköy Kooperatifimizde meyve kasası üretimini aldığımız cihazla yapıyoruz. Enerjisini Üreten Belediye olarak son ges projemiz için AB’den onay aldık. Kumlukalan Köyü’müzde Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma, Kumlukalan Siyah Altın Projesi," Avrupa Birliği’nden 103 bin 550 Euro hibe desteği kazandı. Proje kapsamında, soğuk hava deposundan çıkan atık meyve ve sebzeler, kurulacak kompost makinesi sayesinde organik gübreye dönüştürülecek. Bu sayedekimyasal gübre kullanımı azaltılacak, toprak kalitesi yükseltilecek ve doğal döngü desteklenerek daha verimli ve sürdürülebilir bir tarımsal sistem hayata geçirilecek" dedi.

Türkiye’nin ilk özel istihdam bürosuna sahip olduklarını hatırlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "4 yılda 4 bine yakın vatandaş iş buldu. Buna direkt olarak katkımız olduğu gibi 5 bin gence de danışmanlık verilmesinde köprü olduk. 100 adet istihdam buluşması düzenlendik. Gururla söyleyebilirim ki Gürsu’da bize başvuran her 4 kişiden birisi iş sahibi oldu" dedi.

Gürsu’da Sürdürülebilir Yeşil Bir Çevre başlığı altında çevre yatırımlarını ve projelerini aktaran Başkan Işık, Geri Dönüşüm Evde Başlar Kampanyası’ndaki kazanımları şöyle sıraladı;

"Başladığımızdan beri geri dönüştürülebilir atık miktarı yüzde 143 arttı. Kullanılmış kıyafet ayakkabı ve giysilerin toplanması işini verdiğimiz ihale sayesinde 5 milyon 616 bin gelir sağladık. Bu kampanya ile 17 futbol sahası büyüklüğünde toprağı kurtarmış olduk. kampanyaya katılan hane sayısında 37 kat artış sağladık. 2,5 milyon litre suyun atığa dönüşmesine engel olduk. 2 bin kilogram atık ilacı bertaraf ettik. Tonlarca ekmeği geri dönüşüm hareketine dahil ettik."

Gürsu’da son bir yıl içinde açılan iki ayrı atık getirme ve atık aktarma istasyonu ile aylık 1 milyon liralık işgücü, amortisman ve akaryakıt giderinden de tasarruf elde edildi.

Gürsu’nun turizm rotasına AB’den ödül

Göreve gelişinin ikinci döneminde özellikle turizm konusundaki çalışmalar üzerine yoğun bir mesai yaptıklarını anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hayalimiz Gürsu’nun bir turizm rotası olması idi. Kent merkezinde Tarihi Taşköprü Sokak’ta başlayan rotamızda Gürsu’nun artık müthiş bir seyir terası, sonrasında mesire ve orman alanı ve finalde de Avrupa Birliği’nin kırsal turizm destinasyonlarından birisi olarak gösterdiği Ericek Adrenalin Park bulunuyor. Tarihi, doğal ve turistik tüm değerleri bu rotada oluşturduk ve son bir senede tamamladığımız çalışmalarla artık ilçemizde yerli yabancı turistler için bir rotaya sahibiz" dedi.

Gürsu Belediyesi’nin Seyir Terası içinde yer alan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden ödül alan Hayvan Bakım ve Rehabilistasyon Merkezi’ndeki yoğun ilgi sonrası ilçenin son turizm projesi ise Butik Hayvanat Bahçesi olacak. Projeye Milli Parklar tarafından standartlara uygundur görüşü de verildi.

1 milyon hibe desteği ile dijital dönüşüm Gürsu’da başladı

Yeni dönemde sosyal belediyecilik alanında özellikle yoğun çalıştıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yerel kalkınmaya somut destekler ürettiği için 2024 Altın Karınca ödülü kazanan Genç Dijital Girişimcilik Projesi’nin de sağladığı kazanımları açıkladı. "Projeye başvuran 125 kişiden özellikle kadınların iş hayatına dahil edildiği projede her 4 kişiden 1’ini de iş sahibi yaptık. Bursa’nın ilk E-Ticaret Hackathonu’na ev sahipliği yaptık. Yine Bursa’nın Çocuk Oyun Geliştirme Kampı’nı düzenledik. Sanayi Bakanlığı’ndan 1 Milyon bütçeli hibe desteği aldık. Bursa’nın en nitelikli 15 bilgisayarına sahip Dijital Yetkinlik Merkezi’ni kurduk. Bu proje ile 3 bin vatandaşımıza direk hizmet verdik" dedi.

Gürsu Belediyesi Genç Dijital Girişimcilik Projesi’nden faydalanan Gürsulu kadınlar yine belediyenin öncülük ettiği Maharetli Eller Çarşısı projesi ile iş hayatına atıldı. 35 yaş üzeri 21 kadın girişimci Gürsu Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla vergiden de muaf olarak girişimci oldu.

Yalın ve Dijital Belediyecilik başlığı ile seçim vaatlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Türkiye’de yapay zeka projesini hayata geçiren ilk belediye olduklarını hatırlatarak BEBKA’dan hibe desteği aldıkları Akıllı Adımlar: Yapay Zeka ile Gürsu’da Akıllı Dönüşüm projesinin de oldukça verimli başladığını aktardı.

Gençlik projeleri konusunda Bursa’yı aşan başarılar kaydettiklerini açıklayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Avrupa Gençlik Bilgi Ağı EURODESK’in Türkiye’deki en etkin ve başarılı belediyesinin Gürsu olduğunu belirtti. Başkan Işık, "4 yılda 10 bin gencin hayatına dokunduk. 254 gönüllüyü Avrupa’ya yolladık. 515 yabancı gönüllüyü ilçemizde ağırladık. 37 uluslararası kurum bizimle proje yapıyor. Projeye başladığımızda kimsenin öngöremediği o durumdan artık Avrupa’dan ödüller alan bu duruma ulaştık. 2025 YILI AB Parlementosu’nda Kapsayıcı Gençlik Bilgilendirmesi kategorisinde birincilik ödülümüzü Mayıs Ayı’nda alacağız" dedi.

Sadece gençlere değil her yaştan çocuğun eğitim ve kişisel gelişimleri noktasında faydalı proje üretimine devam eden Gürsu Belediyesi sadece bir yıl içinde toplamda 8 okula etki edecek Dev Eğitim Vadisi projesinde alt yapı hizmetlerini üstlendi. Okul öncesine yönelik ise ilçedeki en güncel yatırım tarihi bir binanın aslına uygun olarak yapıldığı Çocuk Kütüphanesi olacak. Kütüphane 21 Mayıs’ta resmi açılışını yapacak.

Gürsu’ya yeni millet bahçesi geliyor

Kent içine kazandırılacak yeni yapılar ve yaşam alanları konusunda da bilgi veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu Millet Bahçesi projemiz mevcut ancak son derece eskimiş Mustafa Hallaç Şehir Parkımızın dönüştürülmesi ile hayat bulacak. 18 dönümlük yeşil alanda proje çizimimiz tamamlandı. Yakın zamanda ihaleye çıkılacak ve harika bir Millet Bahçesi’ni Gürsu’ya kazandıracağız" dedi.

Kent Meydanı projesi hakkında da son durumu özetleyen Başkan Işık, "Uzun, zor ve çetrefilli bir süreci geride bıraktık. Geçtiğimiz dönemde 550 hissedarı bir araya getirip kamulaştırma süreci ile uğraştığımız bu meydan projesinde bana göre en önemli eşiği aştık. Turk telekom binasını kamulaştırdık. Bedeli karşılığında da kendilerine yeni bir bina yaptık, teslim ettik. Meydan projemizi etap etap ilerletiyoruz" dedi.