HG Hospital her yıl İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen, International Property Awards yarışmasında mimarlık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “En İyi Kamusal Hizmet Binası 2024” ödülüne layık görüldü.

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen 300 yataklı HG Hospital, 2023 yılında Dünyanın en iyi tasarlanmış sağlık tesisi ödülünü İtalya da düzenlenen Gala da almıştı. HG Hospital 2024 yılını da Türkiye’ye büyük ve anlamlı bir ödül kazanarak tamamlıyor.

HG Holding’in Deprem bölgesi Kahramanmaraş’a kazandırdığı 300 yataklı sağlık yatırımı HG Hospital, Cihat Elmas Mimarlık ve Quark Studio Architects işbirliği ile tasarlandı.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Halil Gürsoy, “HG Hospital Kahramanmaraş geniş hizmet yelpazesi, çok çeşitli tıbbi ihtiyaçları karşılamaya olan bağlılığımızı yansıtıyor. Standartlardan VIP konaklamalara kadar toplumumuzun bir çok ihtiyaçlarına yönelik tasarlandı ve 300 yatak kapasitesine sahip. Tesisimiz, 90 yoğun bakım kapasitesinden, 8 ameliyathaneden, gelişmiş kardiyovasküler cerrahi imkanlardan, medikal ve radyasyon onkolojisi bölümlerinden, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Acil, MRI, Radyoloji, Anjiyografi, Laboratuvarlar, Kadın Sağlığı Merkezi ve Yönetim Ofisleri gibi özel bölümlerden oluşuyor. HG Hospital bölgenin en büyük özel sağlık yatırımı oldu. Amacımız, toplumumuzun sağlık ihtiyaçlarını tek bir çatı altında geniş bir şekilde karşılayabilmek. Özellikle deprem bölgesindeki şehirlerin tamamına hizmet etmek amacıyla çok güçlü bir kadro kurduk. Türkiye’nin Dünya’nın sağlık yatırımları alanında uzman olan bir çok otoritesi de tesisimizi yerinde incelediler. Ülkemize ve bölgemize peş peşe iki yıl üst üste “Dünya’nın En İyi Tasarlanmış Sağlık Tesisi 2023” ve “Dünya’nın En İyi Kamusal Hizmet Binası 2024” ödüllerini ülkemize kazandırdığımız için gurur duyuyoruz” dedi.

Projenin mimarlarından Cihat Elmas, ”HG Hospital Kahramanmaraş, bir sağlık tesisinin geleneksel beklentilerini aşmaya çalışmaktadır. Amacımız, sağlık hizmeti tasarımını yeniden tanımlayan, mimariyi iyileşme sürecini destekleyen bir unsur haline getiren bir yapı ortaya koymaktır. Etkileyici bir şekilde 32.000 metrekare alanı kapsayan bu modern tıbbi tesis, hastalar, ziyaretçiler ve personel için hastane deneyimini değiştirmek ve yükseltmek amacıyla titizlikle tasarlandı” dedi.

Projenin mimarlarından Ayk Çavuşyan (QUARK) ise “Depremin getirdiği büyük zorluklar karşısında gösterdiği sarsılmaz cesareti ve ilham veren liderliği için Halil Gürsoy’a içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu durum, HG Hospital projesinin gerçek olmasında kritik bir rol oynamıştır. Ayrıca, bu vizyonu hayata geçirmekteki kararlılığı için Projenin Müellifi ve Mimarı Cihat Elmas’a da samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz. Quark Studio ekibi olarak biz, projenin her aşamasında özverili ve bir şekilde çalıştık. Katkısı olan herkese müteşekkiriz. HG Hospital Kahramanmaraş, yıllar boyu ayakta kalacak, iyileşme ve umut sunacak bir yuva haline geldi. İyileşmenin bütünsel bir süreç olduğuna inanıyoruz; bu çerçevede, doğal unsurlar ve hasta odaklı imkanlar bütünleşik bir şekilde bir araya getirilir. Amacımız, tesisi kullanacak tüm taraflar için fiziksel sağlık kadar duygusal rahatlığı da besleyen bir ortam oluşturuldu. Mimari tasarımlarınızda, her bireyin sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına da hitap eden mekanlar oluşturmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.