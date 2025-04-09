Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinin 8 kırsal mahallesinde heyelan nedeniyle zarar gören 305 kilometrelik yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında ilçe belediyeleriyle ortaklaşarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7/24 saat boyunca vatandaşların ulaşım güvenliği için çalışıyor.

8 mahallenin yolunda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Kulp Belediyesiyle sürdürdüğü ortak yol çalışması kapsamında ilçedeki Yaylak Mahallesinde 35, Alaca Mahallesinde 30, Ağaçkorur Mahallesinde 40, Akçesir Mahallesinde 60, Kayacık Mahallesinde 40, Koçkar Mahallesinde 30, Aygün Mahallesinde 50 ve Çağlayan Mahallesinde 20 kilometre olmak üzere toplam 8 mahallede 305 kilometrelik yolun reglaj ve heyelan temizleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.