Fatih Belediyesi, gençlerin su sporlarına olan ilgisini artırmak ve fiziksel-zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla üniversite öğrencilerine özel kano etkinliği düzenledi.

Ayvansaray’da bulunan Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, üniversite öğrencileri profesyonel eğitmenler eşliğinde kano yapma deneyimi yaşadı. Modern ekipmanlarla verilen eğitimlerde gençler, su üzerinde denge sağlama, kürek çekme teknikleri ve takım uyumu gibi beceriler kazandı.

Fatih Belediyesi, bu tür etkinliklerle yalnızca spor alışkanlığı kazandırmayı değil, aynı zamanda gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve yeni insanlarla tanışmasını da hedefliyor. Su sporlarına ilgi duyan tüm vatandaşlar, Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde bu deneyimi ücretsiz olarak yaşayabiliyor.

Mehmet Ergün Turan: "Tüm gençlerimizi kano ve kürek merkezimize bekliyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gençlerin sporla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayacak projelere büyük önem veriyoruz. Haliç gibi tarihi ve doğal bir güzelliği, gençlerimizin sporla buluştuğu bir alana dönüştürmek bizim için çok kıymetli. Kano ve kürek sporlarıyla ilgilenen tüm gençlerimizi merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.