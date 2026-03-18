Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Program Hükümet Konağı bahçesinde, Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye çelenklerinin koyulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda, Şehit Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli birçok öğretmen ve okulda okuyan öğrenciler tarafından hazırlanarak yapılan etkinlikler devam etti. Buradaki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Hüseyin Minaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Programda Çanakkale Zaferi konulu sinevizyon gösterisi yapıldı. Birçok öğrenci tarafından şiirler okundu. Oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi.

Program anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.