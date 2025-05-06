Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin en önemli içme su kaynağı olan Sapanca Gölü üzerindeki su stresini azaltmak için alternatif kaynakları devreye almaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Mahmudiye Mahallesi’nde tespit ettiği yeni içme su kaynağını şebekeye dahil etti. Saniyede dört litre debiyle çalışan yeni kaynak hem bölge halkına hem de turizm faaliyetlerinden dolayı yaz aylarında artan nüfusa kesintisiz şekilde hizmet sunacak.

Sapanca Mahmudiye Mahallesi’nin Yayla Mevkii’nde elde ettiği kaliteli içme suyunu yeni inşa edilen hat ileMahmudiye İçme Su Deposu’na ulaştırdı. Saniyede yaklaşık 4 litre debiye sahip alternatif kaynak, yaz aylarında turizm sebebiyle artan su ihtiyacına kesintisiz şekilde yanıt verecek.

Yeni kaynaktan elde edilen su içme su deposuna ulaştırılmadan önce tüm parametrelerinin değerlendirilmesi için laboratuvarda titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerin ardından sağlıklı olduğu belirlenen içme suyu bölgenin içme su deposuna inşa edilen altyapı ağı ile ulaştırıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada,“ Her yeni kaynak Sapanca Gölü için hayati öneme sahip. Özellikle yaz aylarında yağışların yetersizliği ve bölge nüfusunun su tüketiminin artması göl üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bizler çalışmalarımız ve hayata geçirdiğimiz yeni kaynaklar ile bu tehdidi minimize ediyoruz. Hem bölge halkına hem de şehir dışından gelen misafirlerimize suyu tasarruflu kullanmalarını bir kez daha hatırlatmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.