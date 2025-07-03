Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Görele Belediyespor’da kulüp başkanı Cihan Somuncu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Görele Belediyespor Kulübü’nde 8 yıldır görev yaptığını hatırlatan Cihan Somuncu, bu süreç içerisinde büyük başarılara imza atsalarda yeteri kadar destek göremediklerini belirtti.

Somuncu yaptığı açıklamada, "8 yıllık süreçte Giresun ve Görele tarihinde sporda birçok ilki yaşatan bu takım, Görele’nin kızlarına eğitim, spor ve kişisel gelişim açısından kapılar açtı, hayatlarına dokundu. Ancak geldiğimiz noktada Görele ve Giresun’un siyasi ve ekonomik çevrelerinden gereken desteği alamadık. Ülkenin ekonomik koşulları da göz önünde bulundurulduğunda, her yıl cebimden harcadığım 3-4 milyon TL’lik bütçeye rağmen bu takım, bazı büyüklerimizin ‘Cihan Somuncu nasıl olsa harcıyor’ diyerek uzaklaştığı bir kulüp haline geldi" dedi.

"Harcamalarımı helal ediyorum, hesabını ahirete bırakıyorum"

Kulübe bugüne kadar 20 milyon TL’den fazla harcama yaptığını vurgulayan Somuncu, destek görememelerine rağmen büyük başarılar elde ettiklerini belirterek, "Siyaseten hiçbir makam hedeflemeden, sadece sevdamızın peşinde harcadığımız paraların ve zamanın, bu takım için harcadığım her kuruşun helal olduğunu belirtiyor, hesabını da ahirete bırakıyorum. Onlarca büyük takıma karşı, dev bütçelere rağmen çok daha düşük imkanlarla mücadele ettik. Bu süreçte bize inanan, değerinin altında oynayan tüm sporcu kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu başkanlık artık sürdürülemez hale geldi"

Destek yetersizliği ve ekonomik zorluklar nedeniyle başkanlığın sürdürülemez hale geldiğini söyleyen Somuncu, "İlimizde ve ilçemizde, Süper Lig’de mücadele eden kulübümüze 120 bin TL’lik katılım ücretini dahi şahsen ödememe rağmen yeterli destek sağlanamadı. 2024-2025 sezonunu 7 milyon 650 bin TL’lik bütçeyle tamamladık. Bunun 3 milyon 530 bin TL’si belediye ve iştiraklerinden karşılandı. Kalan kısmı ise ben, birkaç değerli büyüğüm ve öz dayım tarafından finanse edildi. Ancak artık bu yükü tek başıma taşımam mümkün değil. Yeni sezon için bizlerle yol yürümeye hazırlanan antrenörlerimizden ve sporcularımızdan özür diliyor, haklarını helal etmelerini istiyorum" açıklamasında bulundu.