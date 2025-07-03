İzmir’in Bayraklı ilçesinde 6 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın, paniğe neden olurken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken üçüncü kat büyük bir maddi hasar meydana geldi. Bir üst kat olan dördüncü katın ise alevlerden dolayı balkonundaki plastik panjurlar eriyerek sokağa düştü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan yangın sırasında dışarıda olan ev sahibi Neriman Şık (65), evinde yangının ne sebeple çıktığını bilmediğini ifade etti.