Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybeden Devlet eski Bakanlarından ve Giresun'un beş dönem milletvekilliğini yapan Dr. Burhan Kara, memleketi Giresun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 genel seçimlerinde Giresun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ile 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı görevlerini yürüten Dr. Burhan Kara için ilk olarak ailesinin yaşadığı Gemilerçekeği Mahallesi'nde helallik alındı. Daha sonra cenazesi Hacı Mithat Camii'ne getirilen Kara için burada tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun milletvekilleri, eski bakanlardan Nurettin Canikli, Eyüp Aşık, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Dr. Burhan Kara'nın naaşı, Yeni Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.