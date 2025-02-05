Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebi ile bazı mahallelerde taşımalı eğitime 2 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Mevcut hava şartlarının olumsuz olması, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile 05.02.2024 Çarşamba ve 06.02.2024 Perşembe günleri Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu ve Beylice Ortaokulu’nda eğitim öğretim faaliyetlerine 2 gün ara verilmesine ve Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.