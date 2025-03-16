Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde sürdürülen drenaj ve sulama kanalları temizliği tüm hızıyla devam ediyor. Tarımda verimliliği artırmak ve ürünlerin sular altında kalmasını önlemek için yapılan çalışmaların son adresi Hendek’in Ortaköy Mahallesi oldu. Toplamda 4 kilometreye yakın drenaj hattının temizliği yapıldı, çiftçi ise memnuniyetini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçede sürdürdüğü drenaj ve sulama kanalları temizliğine tüm hızıyla devam ediyor. Tarımda verimliliği artırmak ve ürünlerin sular altında kalmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların adresi ise bu kez Hendek’in Ortaköy Mahallesi oldu. Yıl içerisinde oluşan ani ve şiddetli yağışlar sonucunda tarım arazilerinde oluşabilecek ürün kayıplarını önlemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki kanallarda temizleme işlemi gerçekleştiriyor. Kanallardaki fazla suyun tahliyesiyle birlikte aynı zamanda üretim sürecinde sulama suyu kaynağı olarak kullanılan kanalların temizlenmesinden çiftçi ve mahalle eşrafı oldukça memnun.

"Drenaj kanallarının önemi çok büyük"

Çalışmalarla ilgili konuşan Ortaköy Mahalle Muhtarı Serkan İpekçi: ‘’Büyükşehir Belediyemize kanalın açılması için sözlü ve yazılı dilekçemiz oldu. Görüşmelerimiz sonrasında kanal açma makinesi şu anda arazimizde çalışıyor. Bizim arazimiz düz bir arazi olduğu için drenaj kanallarının önemi çok büyük. Sel meydana geldiğinde bütün araziler su altında kalıyor. Drenajların yapılması arazilerin su altında kalmasını büyük oranda azaltmış olacak. Çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum" dedi.

"Bölgemiz tamamen sular altında kalıyordu"

Çiftçi İsmail Bostancı ise, "Ortaköy Mahallesi’nde yeni yetişen çiftçilerden biriyim. Bu bölgeye hâkim olarak 80-100 dönüm arazi toprak işliyorum. Bölgemiz tamamen sular altında kalıyordu. Meramız da sular altında kaldığı için büyükbaş hayvancılık yapmakta zorluk çekiyorduk. Özellikle mera bizim için büyükbaş hayvancılık üzerine çok büyük bir velinimet. Kanallarımızın açılması arazideki suların tamamen çekmesiyle çok büyük fayda sağlandı" diye konuştu.

"Drenaj ürün hastalıklarını önlüyor"

Ürünlerdeki hastalığa vurgu yapan Çiftçi Cahit Yar, "Sel bastığı için her tarafı su basıyordu. Fakat bu proje gerçekleştirildikten sonra ovalarımız, tarlalarımız sel bastığında daha az oranda su altında kalacak. Hayvanlarımız da bu sayede otlamış oluyor. Burada eskiden fındık, domates ve kabak yetişiyordu. Su gitmeyince fındıkların köküne kadar su iniyor, kurt giriyor ve hastalık oluyordu. Fakat her tarafımızda drenaj olduğunda bu hastalık ortadan kalkıyor" şeklinde konuştu.

"Hayvanlar rahat bir şekilde otlayacak"

Çalışmalar sonrası hayvanların rahat bir şekilde otlayabileceğini ifade eden bölge halkından Emrah Pehlivan ise, "Şu an köyümüzün merasındayız. Kepçemiz çalışıyor. Bu merada daha önce su durduğundan dolayı böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Kepçenin çalışmasıyla meradaki suyumuz çekilecek ve hayvanlar rahat bir şekilde otlayacak" dedi.