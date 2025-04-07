Afyonkarahisar Hemşirelik Kulübü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere el hijyeni farkındalığı kazandırmak amacıyla "Temiz Eller Havaya" sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hamide Nur Çevik Özdemir danışmanlığında başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hemşirelik kulübü öğrencileri tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine el hijyeninin önemi anlatılarak, doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Gerçekleştirilen etkinliklerde el hijyeninin hastalıklardan korunmada kritik bir rol oynadığı vurgulanırken, öğrencilerin hijyen alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik eğlenceli ve öğretici interaktif sunumlar, el yıkama yarışmaları ve hijyen konulu boyama etkinlikleri de düzenlendi.

Projeye dahil olan okullarda görevli öğretmenler ve öğrenciler etkinliklerin eğitici ve eğlenceli olduğunu belirterek, hijyen bilincinin artırılmasına katkı sağladığı için Hemşirelik Kulübü öğrencilerine teşekkür etti. Toplum sağlığını desteklemeye yönelik sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade eden Kulüp öğrencileri de projeye destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimlerine teşekkür etti.