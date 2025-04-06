10 yıldır su topu sporuyla uğraşan Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Selina Çolak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Su Topu Takımı’yla 4 yıl üst üste Kadın A Takım Su Topu Türkiye Şampiyonu oldu. Çolak daha sonra takımıyla birlikte, 2023 ve 2025 yılı Avrupa Ligi Challenger Cup Şampiyonu olma başarısına imza attı.

Üniversite eğitiminin büyük bir kısmını spor bursuyla devam ettiren Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Selina Çolak, bir yandan da su topu sporunda başarılar kazanmaya devam ediyor. 2020’de katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Su Topu Takımı’yla birlikte dört yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Çolak, gelecekte kariyerine tasarımcı olarak devam ederken su topundan da vazgeçmemeyi hedefliyor. Su topunun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu anlatan Selina Çolak, "Disiplin, takım ruhu ve azim gibi değerleri bu spor sayesinde öğrendim. 7 yaşında yüzmeyle başladığım spor hayatım, 14 yaşında su topuna yönelmemle yeni bir boyut kazandı. 2015 yılında İzmir’e gelerek Ege Üniversitesi’nin su topu takımı ESTİ’de antrenman yapmaya başladım ve burada önemli başarılar elde ettim. 2020’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Su Topu Takımı’na katıldım ve takımımla birlikte dört yıl üst üste Türkiye şampiyonu olduk. Bu başarı sayesinde Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandık ve 2023 ile 2025 yıllarında LEN European Challenger Cup’ı kazanarak Avrupa’da adımızdan söz ettirdik. Bir sonraki hedefimiz 2024-2025 sezonu Türkiye Şampiyonu olmak. Her antrenmanda kendimizi geliştirmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor, her mücadelede zirveye ulaşmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

"Bu spora azimle devam edeceğim"

Hem üniversite eğitimi hem sporu birlikte yürütmek için verdiği mücadeleden bahseden Çolak, şunları söyledi:

"Su topu sporunu ve akademik hayatımı bir arada yürütmek, özellikle de zihinsel ve fiziksel olarak zorlayıcı bir bölümde okurken, benim için büyük bir mücadele oldu. Eğitimimin büyük bir kısmını spor bursuyla karşıladım. 8 yıl boyunca milli sporcu olarak ülkemi temsil etmeme rağmen, mezun olabilmek için milli takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Yeni mezun olarak gelecekteki hedefim, yurt dışında kendi alanımda çalışmak ve aynı zamanda spora devam etmek. Biliyorum, bu ikisini bir arada yürütmek zorlu bir süreç olacak. Ancak, doğru planlama ve azimle bu hedefe ulaşabileceğime inanıyorum."