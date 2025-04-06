Konya'da Selçuklu’nun sembol mekanları 9 günlük bayram tatilinde misafirlerin uğrak noktası oldu. Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi,Sille Baraj Park ve müzeler ziyaretçilerinden yoğun ilgi görerek yaklaşık 80 bin kişiyi ağırladı.KONYA (İGFA) - Turizmin merkezi Selçuklu’da, Konya turizmine önemli katkılar sağlayan Selçuklu Belediyesi’nin sembol mekanları bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.

Tabiatın ve doğanın, şehir yaşamıyla buluştuğu Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille Baraj Park, Sille Mahallesi ve müzeler Konya’ya bayram tatili için gelen ve 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri misafir etti.Uzun bayram tatilinde Selçuklu yaklaşık 80 bin kişiyi ağırladı.

Konya’da Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen lokasyonların başında gelen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ne bayram tatilinde ziyarete gelen misafirler kelebeklerin olağanüstü yaşam döngüsüne tanıklık etme fırsatı buldu. Birçok tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede farklı türlerde binlerce bitki de bulunurken tatilde bahçeye gelen 31 bin 387 ziyaretçi bu unutulmayacak anlara şahitlik etti.

DOĞANIN TÜM RENKLERİ SİLLE BARAJ PARKTA

Selçuklu’da tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park da bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Misafirlerine doğada temiz bir nefes aldıran Sille Baraj 17bin 800 ziyaretçiyle bayram tatilinde en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu.

Yine ziyaretçilerin gözde mekanlarından olan Seyir Tepesi de 18 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Sille Mahallesi ve burada bulunan Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ile Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alarak 10 bin 672 misafiri ağırladı.

Bayram tatilinde şehir içi ve şehir dışından gelen misafirleri ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 9 günlük tatilde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir tepesi, Sille Baraj Park ve müzelerimizde yaklaşık 80 bin vatandaşımızı misafir ettiklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı, gerek Konya’dan gerekse şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimize ziyaretleri için çok teşekkür etti.