Hatay Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı ayakta hasta nakil araçlarıyla hasta vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor. HBB, Başkan Mehmet Öntürk’ün talimatlarıyla yeni alınan "ayakta hasta nakil araçları" sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak faaliyetlerini genişletti. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; 65 yaş üstü, engelli, kimsesiz, ulaşım imkanı olmayan ve kendi olanaklarıyla devlet hastanesine gidemeyen hasta vatandaşlara sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için destek sağlamaya başladı. Mesai saatleri içerisinde hizmet veren Büyükşehir ekipleri tarafından; evlerinden alınan hastalar güvenli ve konforlu bir şekilde hastaneye ulaştırılıp tedavi süreci sonrasında da yeniden evlerine nakilleri sağlanıyor. HBB yetkilileri, hizmete yeni sunulan ayakta hasta nakil araçlarından, acil müdahale gerektirmeyen, yatağa bağımlı olmayan, refakatçi ihtiyacı bulunmayan ve hastaneye ulaşım imkanı olmayan hastaların yararlanabileceğini belirtti. Vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için hastane randevularından en az 3 gün önce Büyükşehir Belediyesinin 153 numaralı telefon hattını arayarak başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.