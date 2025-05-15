Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB); çalışma, proje ve hizmetlerinin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla düzenli aralıklarla çıkardığı "Bülten" isimli derginin 2. sayısını okurlarıyla buluşturdu.

HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından "1 Yılda Neler Yaptık" sloganıyla yayımlanan Bülten’de Büyükşehir’in son 1 yıllık süreçte yaptığı çalışmaların yanı sıra ilerleyen dönemlerde hayata geçirilecek projelere de yer verildi.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk, derginin giriş yazısında vatandaşlara "Bir dönemi daha hizmet, emek ve dayanışmayla tamamlarken, bu özel dergi aracılığıyla sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hatay’ın her köşesinde yürüttüğümüz çalışmaları, elde ettiğimiz başarıları ve geleceğe dair hayallerimizi sizlerle paylaşmak benim için büyük bir gurur" ifadeleriyle seslendi.

Yazısında, göreve geldikleri günden bu yana yapılan çalışmaların birlik ve beraberlik anlayışıyla gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Öntürk, "Bu yolculukta bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, muhtarlarımıza, esnafımıza ve tüm Hataylı vatandaşlarımıza minnettarım" sözleriyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.