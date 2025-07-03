Bitlis’te Hazo Hanı ve Hacı Begiye Camisi, restorasyonları tamamlanarak yeniden açıldı. Bölgenin önemli yapılarından biri olan Hüsrevpaşa Hamamı’ndaki restorasyon çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Bölgede 6 ilde 20’ye yakın eserin restorasyonunun devam ettiği, Bitlis’te Dere Üstü Islah Projesi kapsamında ortaya çıkan vakıf eserlerinin de onarımlarının ardından fonksiyon kazandırılarak turizmin hizmetine sunulacağı ifade edildi. Bölgedeki çalışmaları da yerinde inceleyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, bölge için maneviyatı yüksek olan Siirt’e bağlı Ziyaret Beldesindeki Hazret-i Veysel Karani Cami ve Türbesinde de çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Ziyaret Beldesindeki Hazret-i Veysel Karani camisinin yaklaşık 5 ay önce ibadete açıldığını, türbedeki çalışmaların ise yıl sonunda tamamlanarak ziyarete açılacağını belirten Ali Osman Ayan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan 6 ilde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında önemli projeler tamamlandı. 2022 yılında başlatılan restorasyon süreci çerçevesinde Bitlis’te yer alan Hazo hanı, hacı Begiye Camiinde çalışmalar başarıyla tamamlanarak ibadete açıldı. Hüsrevpaşa Hamamı’nda ise restorasyon sürecinde ortaya çıkan yeni yapısal durumlar nedeniyle statik projeler revize edildi. Bu projelerin onay süreci halen devam ederken, koruma kurulundan alınacak onayın ardından restorasyon çalışmalarına yeniden başlanması planlanıyor. Hedeflenen takvime göre Hüsrevpaşa Hamamı’nın restorasyonunun 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Restorasyon sürecinin ardından, valilik, belediye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortak kararı doğrultusunda hamama kazandırılacak yeni fonksiyon belirlenecek. Hazo Hanı için de yeni fonksiyonuna ilişkin karar da aynı doğrultuda şekillenecek ve ilgili müdürlük tarafından uygulamaya geçirilecek" dedi.

Bitlis, Muş, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak’ta restorasyon ve yeni cami inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Ayan, "Muş’ta bir caminin restorasyonu devam ederken, Van’da Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile iş birliği içinde yürütülen altı projede önemli mesafe kat edildi. Bu projelerin bir kısmında restorasyon tamamlanma aşamasına gelirken, bazılarında ise yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yalnızca kendi bütçesiyle değil, aynı zamanda hayırseverlerle yapılan protokoller çerçevesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Siirt ve Şırnak gibi bölgelerde hayırseverlerin desteğiyle yürütülen cami projelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan cami inşaatı büyük oranda tamamlanarak ibadete açıldı. Aynı alanda bulunan türbenin restorasyonu ise devam ediyor. Restorasyon sürecinde türbenin betonarme olduğu ortaya çıktı ve alınan yeni kurul kararları doğrultusunda yaklaşık üç ay önce söküm işlemi tamamlanarak yeniden ihyası için çalışmalara başlandı. Bölge Müdürlüğü, özellikle Siirt ve Van’daki projelerde, uluslararası restorasyon tekniklerini dikkate alarak titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Kurum, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyor" şeklinde konuştu.