Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırşehir’de iş adamlarıyla bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Şimşek, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’i makamında ziyaret ederek şehrin ekonomisi hakkında istişarede bulundu. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Şimşek, kentteki ekonomik durum ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyareti ardından Ahi Evran Üniversitesine geçen Şimşek, sektör buluşması programına katıldı. Burada iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisi, finansal politikalar ve yatırım imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunarak iş adamlarından gelen soruları da yanıtladı.