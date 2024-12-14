Adana’nın Kozan ilçesinde köylerden büyük ve küçükbaş hayvan çalan şüpheliler hayvanlarla yakalandı.

Kozan’ın Ilıca ve Akçalıuşağı Mahallelerinde Ergün Ö.’ye ait büyükbaşın ve Ahmet A.’ya ait bir keçinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri bir otomobilin mahallelere şüpheli girişlerini tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda jandarma şüphelileri çalınan keçi ve inek ile birlikte yakaladı. Otomobilde yapılan aramada Şamil K., Necla S. ve Önder B. isimli şüpheliler Kozan Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınırken inek ve keçi sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan araçta yapılan aramada hayvanların sakinleştirilmesi için kullanılan ilaç şişesi bulundu.